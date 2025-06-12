Стало известно, когда Джошуа собирается завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн считает, что 2026 год станет последним в карьере британского супертяжа Энтони Джошуа.

«У Джошуа будет пауза в один год между боями в момент, когда он в следующий раз выйдет в ринг. И 2026 год, думаю, станет последним для него в боксе. Есть мысли о завершении карьеры, осталось ориентировочно три боя».

«В этом году он вернется после операции, ему нужен разогревочный поединок перед возможным боем с Фьюри», – сказал Хирн.

В последнем на этот момент поединке Джошуа уступил Даниэлю Дюбуа.

sport.ua