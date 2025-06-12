Конец прошлого сезона защитник провел в статусе играющего тренера

Старый Луцк-Университет назначил новым главным тренером Антона Мусиенко.

27-летний специалист ранее выступал за луцкую команду на позиции защитника. Начинал карьеру Мусиенко в БК Киев, затем играл за Николаев, Харьковских Соколов и Киев-Баскет, а в сезоне-2023/24 перешел в Старый Луцк, где вскоре его избрали капитаном.

В феврале 2025 года Антон стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Мусиенко совмещал тренерские обязанности с игровой ролью в команде.

Старый Луцк занял седьмое место в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2024/25. В плей-офф команда Мусиенко в четвертьфинале в двух матчах проиграла Киев-Баскету.

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