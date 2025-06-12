Toyota готовится к тестам «водородного» гиперкара

События в Ле-Мане, достойные внимания, происходят не только собственно на гоночной трассе, но и за её пределами. Японский концерн Toyota продолжает работать по программе создания водородной силовой установки и вчера отчитался об очередных достижениях в этой области.

Toyota Gazoo Racing, гоночное подразделение японской компании, представило спортпрототип GR LH2 Racing Concept – эта машина с двигателем, работающим на жидком водороде, стала эволюцией концепт-кара GR H2, впервые показанного в Ле-Мане два года назад.

Детальную информацию создатели инновационного гиперкара предоставлять не стали, но известно, что он базируется на существующем шасси GR010 HYBRID, разработанном и построенном европейским подразделением Toyota Gazoo в Кёльне, а водородная силовая установка производится в Японии.

Но если два года назад представители Toyota говорили о планах перейти на такие двигатели уже в 2026 году, то сейчас предпочитают воздерживаться от столь смелых прогнозов.

«Мы должны с осторожностью говорить о наших намерениях, – заявил Казуки Накаджима, вице-президент Toyota Gazoo Racing Europe. – В настоящее время мы намерены приступить к тестам такой машины, причём эта программе предусматривает не только работу с двигателями внутреннего сгорания, работающими на водороде. Мы также занимаемся изучением инфраструктуры системы дозаправки, потому как она отличается о того, к чему мы привыкли.

Мы намерены расширять возможности технологий, заложенных в основу водородного двигателя внутреннего сгорания, и планируем выйти на нужный уровень, поскольку верим в возможность дальнейшего улучшения этой технологии.

Тесты начнутся уже скоро, хотя мы не можем точно сказать, когда именно. Но машина прежде всего создавалась для работы на гоночных трассах».

В FIA рассчитывают учредить отдельную категорию для машин с водородными силовыми установками в 2028 году, и дополнительная информация на эту тему может появиться уже в ближайшие дни.

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