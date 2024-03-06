Боб Белл подписал контракт с Aston Martin

Ветеран Формулы 1 Боб Белл после ухода из Alpine стал исполнительным техническим директором команды Aston Martin…

Боб будет подчиняться руководителю команды Майку Краку в новой должности, которая ещё больше укрепит структуру высшего руководства. Он будет отвечать за технические, инженерные и эксплуатационные функции команды.

Майк Крак, руководитель команды: «Я рад приветствовать Боба в Aston Martin. Это ключевое назначение, которое позволит нам оптимизировать работу команды и сосредоточиться на правильных направлениях. Опыт Боба в спорте говорит сам за себя, он поможет нам прогрессировать».

Боб Белл, исполнительный технический директор: «Я впечатлен прогрессом, которого Aston Martin добилась в последние годы. Возможность внести свой вклад на этом пути невероятно интересна, и я с нетерпением жду начала работы с лучшими техническими специалистами в Сильверстоуне. Масштаб и амбиции этого проекта очень мотивируют».

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