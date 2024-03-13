Алонсо: Я определюсь с будущим в ближайшие недели

Контракт Фернандо Алонсо с Aston Martin закончится в конце сезона. Ещё в феврале испанец говорил, что его приоритет – продление контракта с командой, но с тех пор настроение изменилось. Теперь он готов продолжить выступления только за рулём машины, способной побеждать.

Фернандо Алонсо: "Нахожусь ли я в списке кандидатов Mercedes. Надеюсь, что да. Лучше быть в этом списке, чем в списках других серий или на пенсии.

Я приму решение о планах на будущее в ближайшие недели. Прежде всего мне нужно поговорить с самим собой, понять, хочу ли я взять на себя новые обязательства. Мне приходится пожертвовать всем остальным в жизни, чтобы быть на 100% готовым к Формуле 1. Это будет первое, моё личное решение.

Прежде всего, мне нужно понять, хочу ли я продолжать участвовать в гонках. Я буду эгоистом, если решу просто продлить контракт, оставаться гонщиком Формулы 1, путешествовать по миру и чувствовать себя круто. Но я не такой человек. Если я беру на себя обязательства, то только потому, что искренне верю, что смогу выигрывать гонки.

Я хочу поработать в симуляторе, пообщаться с инженерами, хочу быть уверен, что команда выложится на 100%, как на 100% выложусь я. Если нет, я не буду брать на себя новые обязательства.

Не знаю, надолго ли, не знаю, с кем. Вопросов много. Но это второй этап. Первым будет моё личное решение».

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