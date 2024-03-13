Украинский боксер перед боем за титул: «Идет война, я должен победить»

Boxingscene. Сергей Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук 30 марта проведет бой за титул WBC в первом среднем весе против американца Себастьяна Фундоры.

«Моя мотивация – это моя страна. В моей стране идет война, и вся эта ситуация меня мотивирует. Я просто должен победить. Хочу, чтобы все увидели – Украина является сильной страной».

«У нас очень тяжелая ситуация: каждый день гибнут люди, гибнут женщины и дети», – сказал Богачук, у которого в карьере 23 победы в 24 боях.

В профессиональном боксе среди украинцев чемпионом остается только Александр Усик.

sport.ua