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Футбол

Президент Наполи Де Лаурентис — об увольнении Сарри из Лацио: Тот, кто подаёт в отставку — лузер

А когда-то Сарри тренировал Наполи

Firenze Viola

    • Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис ответил на вопрос об отставке Маурицио Сарри с должности главного тренера "Лацио" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

    "Я был очень удивлен. После первого опыта, квалифицирующего тебя как профессионала, ты должен брать на себя ответственность. Если ты берешь на себя определенную роль, ты должен выполнять свои обязательства по уважению к клубу, игрокам и болельщикам. Слишком легко уйти. в отставку. Тот, кто подаёт в отставку — лузер.

    Не знаю причин, но Лотито (исполнительный директор "Лацио" — прим.) не кажется мне импульсивным: он человек, имеющий принципы. Нужно было найти решение, чтобы не оставлять команду без тренера почти в конце чемпионата", — сказал итальянский функционер в интервью Mediaset.

    Напомним, 12 марта Маурицио Сарри подал в отставку из-за неутешительных результатов "Лацио": три поражения подряд в Серии А и девятое место в чемпионате. Сегодня 65-летнего итальянского специалиста официально уволили с должности. Временным тренером "орлов" назначен Джованни Мартушьелло.

    www.ua-football.com

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