Президент Наполи Де Лаурентис — об увольнении Сарри из Лацио: Тот, кто подаёт в отставку — лузер

Firenze Viola

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис ответил на вопрос об отставке Маурицио Сарри с должности главного тренера "Лацио" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Я был очень удивлен. После первого опыта, квалифицирующего тебя как профессионала, ты должен брать на себя ответственность. Если ты берешь на себя определенную роль, ты должен выполнять свои обязательства по уважению к клубу, игрокам и болельщикам. Слишком легко уйти. в отставку. Тот, кто подаёт в отставку — лузер.

Не знаю причин, но Лотито (исполнительный директор "Лацио" — прим.) не кажется мне импульсивным: он человек, имеющий принципы. Нужно было найти решение, чтобы не оставлять команду без тренера почти в конце чемпионата", — сказал итальянский функционер в интервью Mediaset.