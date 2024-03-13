Лацио объявил об отставке Сарри

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри покинул свой пост.

Об этом сообщает пресс-служба римлян.

Временно команду возглавит Джованни Мартуссиелло, который был ассистентом Сарри.

В последнем матче под руководством итальянского наставника Лацио уступил Удинезе (1:2).

Сарри работал в Лацио с июня 2021 года. В прошлом сезоне экстренер Эмполи, Наполи, Челси и Ювентуса привел римскую команду ко второму месту в чемпионате Италии.

Отметим, что итальянский наставник не раз в этом сезоне выражал свое недовольство трансферной политикой клуба.

Раньше СМИ назвали претендентов на должность главного тренера Лацио.

champion.com.ua