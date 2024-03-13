Лацио объявил об отставке Сарри

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри покинул свой пост.
Об этом сообщает пресс-служба римлян.
Временно команду возглавит Джованни Мартуссиелло, который был ассистентом Сарри.
В последнем матче под руководством итальянского наставника Лацио уступил Удинезе (1:2).
Сарри работал в Лацио с июня 2021 года. В прошлом сезоне экстренер Эмполи, Наполи, Челси и Ювентуса привел римскую команду ко второму месту в чемпионате Италии.
Отметим, что итальянский наставник не раз в этом сезоне выражал свое недовольство трансферной политикой клуба.
Раньше СМИ назвали претендентов на должность главного тренера Лацио.