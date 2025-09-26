Почему Рафинья не выиграл Золотой мяч?

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья в 2025 году не смог завоевать coveted Золотой мяч, несмотря на свои яркие выступления в клубе. По мнению бывшего футболиста Максим Белого, причины кроются не только в количестве забитых голов, но и в общей индивидуальной игре бразильца. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Рафинья, конечно, был полезен команде, но не можно сказать, что он творил что-то невероятное, что могло бы поставить его на пьедестал победителя Золотого мяча. Это индивидуальная награда, и для этого нужно показывать поистине волшебные моменты: потрясающие обводки, фантастические голы», – отметил Белый.

Он привел пример игры с «Бенфикой», где «Барселона» одержала победу с неожиданным счётом 5:4. Рафинья забил два мяча, однако матч, по мнению Белого, стал одним из самых слабых для бразильца. Один гол был забит после рикошета, а второй – в контратаке. Белый подчеркнул, что такие мячи нельзя назвать результатом выдающегося мастерства, несмотря на то, что они привели к победе команды.

Тем не менее, бывший футболист считает, что Рафинья заслуженно попал в топ-5 кандидатов на Золотой мяч. Его голы сыграли решающую роль в многомоментной борьбе «Барселоны» в Лиге чемпионов, и его вклад не остался незамеченным.

