Кирилл Ковалец больше не капитан «Александрии»

Футболист «Александрии» Кирилл Ковалец, который долгое время был капитаном команды, больше не входит в планы клуба. Как сообщает Sport.ua, на официальном клубном фото «Александрии», готовящемся к печати, Ковалец не будет изображён. Это лишний раз подтверждает, что клуб не рассчитывает на своего лидера, который в настоящее время тренируется с второлиговой командой «Александрия-2». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Отстранение Ковальца от основной команды произошло после инцидента в матче 1-го тура УПЛ против «Кудровки», где игрок получил красную карточку. После этого тренер не раз заявлял, что статус полузащитника не изменился — он остаётся отстранённым и продолжит играть за дубль.

При этом стоит отметить, что контракт Ковальца с клубом действует до лета 2027 года, что оставляет возможность для дальнейших переговоров.

В это время команда Кирилла Нестеренко готовится к матчу 7-го тура УПЛ против «Полтавы», который состоится 27 сентября. Также стоит добавить, что в этом поединке «Александрии» не помогут несколько ключевых игроков. Легионер Жонатан, получивший красную карточку в предыдущем матче с «Динамо», и Даниил Ващенко, который сейчас находится в составе молодёжной сборной Украины на ЧМ U-20, не смогут выйти на поле.

Зато радостная новость — в команду вернулись после травм вратарь Никита Шевченко, полузащитник Дмитрий Мишнев, а также португалец Кампос, отбывший длительную дисквалификацию.

На данный момент «Александрия» занимает 13-е место в чемпионате, набрав четыре очка в шести матчах.

