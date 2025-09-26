Легенда Барселоны объявил о завершении карьеры

37-летний полузащитник "Интер Майами" и многолетний лидер "Барселоны" Серхио Бускетс сообщил о том, что завершит карьеру игрока по окончании нынешнего сезона МЛС. Об этом испанец объявил в своих социальных сетях.

"Спасибо всем и футболу за всё. Вы навсегда останетесь частью этой прекрасной истории", — написал Бускетс.

Воспитанник "Барселоны" дебютировал в первой команде в 2008 году и в течение 15 сезонов оставался ключевой фигурой в составе "блауграны". За это время он выиграл девять титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов, семь Кубков, семь Суперкубков страны, а также три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира. Летом 2023 года футболист перешёл в "Интер Майами", где вновь объединился с бывшими партнёрами Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой.

За сборную Испании Бускетс провёл 143 матча, выиграл чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы-2012, став одним из символов "золотого поколения".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

www.ua-football.com