Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший претендент на титул чемпиона мира кубинский супертяжеловес Луис Ортис выразил желание провести бой со звездным супертяжеловесом.

«В моей голове я вижу своим соперником Александра Усика, Энтони Джошуа, Даниэля Дюбуа или Мозеса Итауму. Я готов к бою с кем угодно», – отметил Ортис.

В ночь на 20 сентября на арене «Caribe Royale» в американском Орландо состоялся бой известного кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса. Соперником «Кинг-Конга» стал джорнимен из США Филип Пенсон, который не сумел продержаться даже один раунд. В одном из эпизодов Ортис попал подбородком суперника и отправил его на канвас. Судья вынужден был зафиксировать нокаут.

sport.ua