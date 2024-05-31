ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Появилось видео разговора рефери боя с Александром Усиком перед поединком.

«При любых обстоятельствах, не бей Фьюри, когда он будет в нокдауне. Я объясню почему, я не хочу, чтобы он там лежал и показывал, как он корчится от боли, поэтому просто не бей его, когда он будет в нокдауне. Когда будет нокдаун – иди в крайний (нейтральный) угол и жди моей команды продолжить бой», – сказал рефери Усику.

@ua_boxing Рефері каже Олександру не бити Фʼюрі😁 🎥Usyk17 ♬ оригінальний звук — Ukrainian Boxing School

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