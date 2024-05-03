Девин ХЕЙНИ: «Допинг – это опасно, я мог лишиться жизни на ринге»

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни и Райан Гарсия

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Девин Хейни (31-1, 15 KO) рассказал, чувствовал ли он что-то подозрительное в поединке с Райаном Гарсией (25-1, 20 KO) до того, как узнал о его положительной допинг-пробе.

«Я не могу этого сказать. Очевидно, что это был тяжелый бой. Я особый тип бойца, поэтому я никогда не дрался с парнем, который был бы настолько лучше меня.

Я никогда не был так ошеломлен, а мне приходилось драться с лучшими бойцами в мире. Я чувствовал, что что-то случилось, но не хотел оправдываться… Бокс – жестокий вид спорта, я мог лишиться жизни на этом ринге. Когда парень принимает допинг, это опасно», – сказал Хейни.

Отметим, что Гарсия трижды за бой отправил соперника в нокдаун и победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Перед боем Райан не смог вложиться в рамки первого полусреднего веса, поэтому пояс WBC остался у Хейни.

sport.ua