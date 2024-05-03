У міжсезоння Скапінцев знову працює з українськими тренерами. Делегація експредставників Суперліги

3 травня гравець фарм-клубу «Нью-Йорка» та збірної України Дмитро Скапінцев поділився сторіз з власного тренування у міжсезоння. Він працював у залі разом з іншими гравцями Ліги розвитку та представниками його агента.

Усе б нічого, але в око відразу кидається, що це тренування проводили старі знайомі Дмитра з Черкас. Колишні тренери «Черкаських Мавп» та збірної України Максим Міхельсон та Микола Кірсанов:

Бігмен національної збірної є вихованцем черкаської школи баскетболу. Він виступав за різні команди клубної системи до 2020 року.

Фото/відео: d.skapintsev

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