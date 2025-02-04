15-я победа команды Дмитрия Забирченко в регулярном сезоне

Киев-Баскет в напряженной борьбе вырвал победу у Черкасских Мавп в регулярном чемпионате Суперлиги Favbet-2024/25 — 71:70.

Первая четверть завершилась с небольшим перевесом киевлян. В середине второй 10-минутки хозяева площадки совершили рывок 12:2, и ушли на большой перерыв с преимуществом +7 очков. Киев-Баскет ответил ударной третьей четвертью, за которую сократил отставание к минимуму. В заключительном отрезке игры киевляне сумели вырвать победу.

В составе гостей отметим капитана Павла Буренко, на счету которого 19 очков, 6 подборов, а также Дениса Клевзуника, который набрал 17 очков и совершил 7 подборов. У Мавп отличился Андрей Агафонов, который записал на свой счет 17 очков и 8 подборов.

Команда Дениса Забирченко одержала 15-ю победу, и занимает второе место в Суперлиге. У Мавп 10 побед в 21-м матче и четвертая строчка.

Суперлига. Регулярный сезон

Черкасские Мавпы — Киев-Баскет — 70:71 (19:21, 20:11, 16:22, 15:17)

Черкасские Мавпы: Марченко (12), Кошеватский (10), Агафонов (17 + 8 подборов), Климов (12), Клебан (8 + 5 подборов), Дюпри (7), Упырь (2), Пирогов (2)

Киев-Баскет: Сушкин (14 + 6 подборов), Буренко (19 + 6 подборов + 5 передач), Когут (12 + 5 подборов), Клевзуник (17 + 7 подборов), Сандул (8 + 11 подборов), Зайцев, (1)

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