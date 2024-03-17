Старый Луцк уверенно переиграл Кривбасс в последнем матче игрового дня в Суперлиге FAVBET

Команда Чайковского забронировала седьмое место по итогам регулярного чемпионата

Старый Луцк в пятом за день матче киевского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET обыграл Кривбасс — 85:66.

Команда Дмитрия Чайковского была наголову сильнее главного аутсайдера чемпионата в первой половине встречи — 50:24. После большого перерыва Луцк позволил себе сэкономить силы, вследствие чего Кривбасс сумел незначительно сократить итоговый разрыв в счете.

Победа стала для Старого Луцка десятой в сезоне и позволила команде досрочно забронировать седьмое место в турнирной таблице Суперлиги FAVBET. Кривбасс уже никуда не денется с последней строчки.

Обоим клубам осталось сыграть по два матча в регулярном чемпионате. Завтра, 18 марта, Старый Луцк будет противостоять лидеру Днепру, а Кривбасс сразится с Киев-Баскетом.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Кривбасс — 85:66 (25:16, 25:8, 16:16, 19:26)

Старый Луцк: Томас (20 + 5 подборов), Прозапас (17 + 5 подборов), Джексон (14 + 6 подборов + 3 передачи + 6 перехватов — 4 потери), Кольченко (8 – 2 потери), Маркив (7), Коцько (6 + 8 подборов), Дейна (6), Бедлинский (3), Мусиенко (2), Дюпин (2)

Кривбасс: Рид (21 + 5 подборов — 4 потери), Бибиков (14 + 3 перехвата), Бречка (8 + 7 подборов + 5 передач — 4 потери), Мельник (7), Василенко (6), Бречко (5 + 5 подборов), Кундик (3 — 3 потери), Новиков (2)

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