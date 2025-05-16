Денвер обыграл Оклахому и сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НБА

Судьба финалиста конференции определится на площадке Тандер, победителя ожидает Миннесота

В ночь на 16 мая состоялся один матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Денвер Наггетс на своей площадке добыл трудовую победу над Оклахомой-Сити Тандер (119:107) и сравнял счет в серии, переведя ее в седьмой матч.

Конкурентная борьба наблюдалась весь матч, но в последней четверти хозяева все-таки установили небольшой отрыв и удержали его до финальной сирены. Успех команды Давида Эдельмана предопределила результативная игра ее лидеров — Николы Йокича и Джамала Мюррея, набравших на двоих 54 очка. В составе Тандер 32 очка набрал Шей Гилджес-Александер.

Судьба второго финалиста Западной конференции, которого уже поджидает Миннесота Тимбервулвз, определится в Оклахоме в ночь с 18 на 19 мая.

НБА. Плей-офф. Второй раунд

Денвер Наггетс — Оклахома-Сити Тандер — 119:107 (31:28, 27:33, 32:21, 29:25)

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