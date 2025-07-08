Энтони Дэвис перенес операцию на глазе

Ожидается, что центровой Далласа успеет восстановиться к первому летнему лагерю

Центровой Даллас Маверикс Энтони Дэвис перенес операцию по восстановлению отслоившейся сетчатки глаза. Ожидается, что баскетболист вернется в строй до старта первого летнего лагеря.

Для 32-летнего Дэвиса это будет дебютный летний лагерь с Маверикс после сенсационного февральского обмена, в ходе которого Энтони сменил Лейкерс на Даллас, а Лука Дончич отправился в обратном направлении.

В новом клубе Дэвис показал себя сразу, в первом же матче в белой майке набрав 26 очков, сделав 16 подборов, отдав семь передач и выполнив три блока. Все испортила полученная тогда же травма паха, которая вывела 211-сантиметрового гиганта из строя на полтора месяца.

До конца сезона Дэвис сыграл за Даллас 11 матчей, включая две игры плей-ин, в которых он в среднем набирал по 33,5 очка и делал по 9 подборов. Маверикс не смогли пробиться в 1/8 финала плей-офф, будучи остановленными Мемфисом — 106:120.

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