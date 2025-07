ОФИЦИАЛЬНО. Это бомба. Аль-Шейх проведет 4 титульных боя за один вечер

by

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх проведет монструозный вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Накануне журнал The Ring официально объявил дату и место проведения вечера бокса Night Of The Champions.

22 ноября на арене «ANB Arena» поклонники бокса увидят четыре титульных поединка, участие в которых примут чемпионы мира, бывшие обладатели титулов и другие известные боксеры.

Главным событием станет бой в полутяжелом весе (до 79,4 кг) – чемпион мира по версии WBC, американец Дэвид Бенавидес (30–0, 24 КО) выйдет на ринг против британского претендента Энтони Ярда (27–3, 24 КО).

Второе по значимости событие: обладатель пояса WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Брайан Норман (28–0, 22 КО) из США проведет защиту титула против своего соотечественника, бывшего чемпиона мира Девина Хейни (32–0, 15 КО).

Нового чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) определят очень перспективные боксеры – британец Сэм Ноукс (17–0, 15 КО) и американец Абдулла Мейсон (19–0, 17 КО). Они разыграют вакантный титул WBO, которым ранее владел Кейшон Дэвис.

Один из сильнейших боксеров современности, паундовый американец Джесси Родригес (21–0, 14 КО) выставит свой титул WBC против аргентинца Фернандо Мартинеса (18–0, 9 КО), который владеет титулом WBA. Победитель получит сразу два пояса.

