«Кто его знает». Британский супертяж сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Британский боксер в супертяжелом весе Фабио Уордли поделился ожиданиями от поединка между украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО):

«Я думаю, Усик снова победит. Кто его знает, что будет дальше. Сохранит он титулы, освободит их, вернется обратно в крузервейт – кто его знает».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua