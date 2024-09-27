Слухи: Серхио Перес объявит о завершении карьеры в Мехико

Хорошо осведомлённый британский журналист Джо Савар пишет об интересном слухе, который активно обсуждался в паддоке трассы Марина-Бэй. По неподтверждённой информации, в дни домашнего для себя Гран При Мехико в конце октября Серхио Перес объявит о завершении карьеры в Формуле 1.

«Один из интересных слухов, который обсуждался в Сингапуре, заключался в том, что Перес и Red Bull разработали план, по которому Серхио объявит об отставке в Мехико, – пишет Джо Савар. – Это позволит Пересу уйти из команды, сохранив лицо по сравнению с увольнением, и менее болезненно отразится на продажах Red Bull в Северной и Южной Америке.

Для Red Bull это ещё и возможность найти нового гонщика на 2025 год. Несмотря на дорогостоящую молодёжную программу, у них нет никого, кто мог бы стать напарником Макса Ферстаппена. Возможно, таким гонщиком может стать Лиам Лоусон, если он засияет как Франко Колапинто, но в Red Bull уже сейчас начали готовить почву для будущего.

На днях Кристиан Хорнер говорил о Джордже Расселле, у которого в конце следующего года истекает контракт. Есть и такие люди в паддоке, которые считают, что Макс перейдёт в Mercedes. Но я думаю, что цена, которую Макс запросит за переход, сделает его менее привлекательным активом, чем он думает.

Если говорить о деньгах, то в Aston Martin уже доказали, что ни перед чем не остановятся, потому вполне вероятно, что Макс станет их следующей целью, хотя он никуда не пойдёт, если его не убедят, что в другой команде он получит более быструю машину, чем в Red Bull.

Если поспрашиваете людей в Red Bull, то узнаете, что они сильно впечатлены Оскаром Пиастри, как и все мы, и видят возможность переманить его из Уокинга. Менеджер Оскара, Марк Уэббер, сохраняет прочные связи с Red Bull, и нас всех интересует вопрос, как в ближайшие годы в McLaren смогут сделать так, чтобы оба их нынешних звёздных гонщика оставались всем довольны».

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