Red Bull опередила соперников в борьбе за спонсора

Команды Формулы 1 продолжают борьбу между собой не только на гоночных трассах, но и за их пределами. Команда Red Bull Racing объявила о подписании спонсорского контракта с компанией 1Password, специализирующейся на предоставлении услуг кибербезопасности.

Переговоры о подписании спонсорского контракта с 1Password параллельно вели в McLaren и Mercedes, но в Red Bull Racing смогли опередить конкурентов, сделав более интересное предложение.

В предстоящем сезоне логотипы 1Password появятся на руле, Halo и корпусе машин Макса Ферстаппена и Лиама Лоусона.

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Все в команде рады приветствовать 1Password в семье Red Bull в качестве эксклюзивного партнера по кибербезопасности. По мере приближения начала сезона 2025 года крайне важно, чтобы вся наша организация имела безопасный и надёжный доступ к критически важной информации, и мы могли продолжать принимать правильные решения на основе данных, полученных на трассе и на базе в Милтон-Кинсе».

Источник