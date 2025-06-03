Марко: Нужен стабильный гонщик с устойчивой психикой

Одна перестановка по ходу сезона в Red Bull Racing уже произошла – Лиама Лоусона перевели в Racing Bulls, а на место напарника Макса Ферстаппена пригласили Юки Цуноду, который тоже не удивил результатами. Ходят слухи, что и Цунода может скоро уступить своё место Айзеку Хаджару, но и это не значит, что перестановки закончатся.

Свои требования ко второму гонщику команды в шоу Sport und Talk на ServusTV озвучил консультант Red Bull Хельмут Марко…

Хельмут Марко: «Нам нужен стабильный гонщик с устойчивой психикой, который идёт своим путём и не пытается победить Макса. Все они терпят неудачу, когда пытаются за ним угнаться.

На свободных заездах Цунода порой уступает всего десятую, но с началом квалификации Макс прибавляет, а Юки не удаётся ему соответствовать. Он пытается компенсировать отставание и допускает ошибки. Но всё же мы надеемся, что со временем ситуация стабилизируется».

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