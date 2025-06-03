Два бывших обидчика Ломаченко проведут супербой в августе

По информации американских СМИ, боксеры Теофимо Лопес и Дэвин Хейни подписали контракт на проведение поединка в Саудовской Аравии.
Бой состоится 16 августа.
Хейни и Лопес являются боксерами, которым в свое время удалось победить украинца Василия Ломаченко.
Сообщается, что конкретная весовая категория будет определена позже, но это точно не будет поединок легкого веса, в который оба боксера вписаться не смогут.
Лопес в своем последнем на этот момент поединке победил Арнольда Барбосу, а Хейни был сильнее Хосе Рамиреса.