Украинский боксер бросил вызов Джейку Полу: «Но я в чудеса не верю»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Украинский боксер Александр Гвоздик заявил, что хочет выйти в ринг против блогера Джейка Пола, поскольку считает, что может заработать легкие деньги.

– А вы бы вышли в ринг против Джейка Пола, если бы он бросил вам вызов?

Конечно, соглашусь. Я бы вышел против Джейка Пола хоть завтра. Для меня это «еasy money». Но я в чудеса не верю, поэтому этого не произойдет.

Команда Пола уже придумала ответ, почему Джейк не хочет сразиться с Рамиресом и Опетаей – потому что они не умеют делать промоушны и не смогут продать эти бои. Но они их продадут за большие деньги, потому что даже хейтеры Пола придут посмотреть, как его побьют, – заявил Александр.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол победил Чавеса-младшего на глазах у легендарного отца мексиканца.

sport.ua