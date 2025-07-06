Муратоглу объяснил сенсации на Уимблдоне-2025

Французский теннисный тренер Патрик Муратоглу, за плечами которого 10 титулов “Большого шлема” с разными спортсменами, поделился мнением о причинах массовых сенсаций на Уимблдоне-2025. По его словам, сложившаяся ситуация с ранними вылетами фаворитов — это не случайность, а закономерный результат перегруженного календаря и особенностей перехода с одного покрытия на другое. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

«Единственное логичное объяснение — это слишком короткая пауза между Ролан Гаррос и Уимблдоном», — заявил Муратоглу в видео на своей странице в Instagram.

Тренер отметил, что многие топ-игроки, которые доходят до поздних стадий грунтового мэйджора в Париже, не успевают полноценно адаптироваться к травяному покрытию. Фактически, у них есть лишь несколько дней на отдых и максимум полнедели на тренировки перед следующим «Шлемом».

«На траве почти никто не успевает сыграть. Игроки только восстанавливаются после изнурительного грунтового сезона — и сразу начинается Уимблдон. Три недели — это слишком мало», — объяснил он.

Почему переход с грунта на траву — настоящая проблема

Муратоглу также подробно объяснил технические и тактические сложности перехода с одного покрытия на другое. По его словам, игроки проводят на траве слишком мало времени в году, и это покрытие требует совершенно другой манеры игры:

«На грунте ты скользишь, мяч высоко отскакивает. На траве — отскок низкий, иногда непредсказуемый. Скользить нельзя, нужны частые короткие шаги. Подача становится решающим элементом. И на всё это — почти нет времени», — добавил специалист.

Он отметил, что травяные корты не прощают неопытности, и побеждают чаще те, кто либо имеет подходящий стиль, либо играет на инстинктах. Именно поэтому и возникают столь неожиданные результаты, особенно в первом раунде.

Психологическая усталость после Ролан Гаррос

Ещё один фактор, по мнению Муратоглу — эмоциональное и психологическое выгорание после «Шлема» во Франции. Участие в длинных и тяжёлых матчах на грунте отнимает много сил, и не все игроки успевают перезагрузиться:

«Ты только что отыграл две недели на максимум. А теперь снова нужно быть в лучшей форме — причём сразу. Это тяжело и морально, и физически», — объяснил он.

Проблемы с календарём — нерешаемы?

Муратоглу признаёт, что перенос турниров вряд ли возможен из-за погодных условий. По его словам, организаторы не просто так ставят Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open летом — это единственный период, когда в Париже, Лондоне и Нью-Йорке приемлемая погода для игры:

«Ролан Гаррос раньше? Там весной холод и дожди. Уимблдон позже? Тогда сдвинется US Open, а в сентябре в Нью-Йорке тоже не вариант. Всё это — цепочка, которую нельзя нарушить», — подытожил он.

Таким образом, тенденция ранних вылетов звёзд на Уимблдоне, по мнению тренера, сохранится, и сенсации в первых раундах будут повторяться каждый год.

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