Ястремская выбыла в третьем круге Уимблдона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление на Уимблдоне-2025 на стадии третьего круга. В упорном поединке она уступила представительнице Испании Джессике Бузас Манейро со счётом 6:1, 2:6, 6:3. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Матч прошёл 5 июля на травяных кортах легендарного турнира в Великобритании. До этой встречи Ястремская и Бузас Манейро никогда не играли между собой. Несмотря на уверенную победу в первом сете, украинке не удалось дожать соперницу: испанка переломила ход встречи, успешно взяв второй и третий сеты.

После победы Бузас Манейро прошла в четвёртый круг, где сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, посеянной под 19-м номером.

Ястремская же может гордиться своими предыдущими победами на турнире. В первом раунде она сенсационно выбила вторую ракетку мира — американку Коко Гофф. А во втором раунде, в непростой борьбе, украинка переиграла россиянку Анастасию Захарову, которая занимает 95-е место в мировом рейтинге.

Уимблдон этого года остаётся непростым для украинских теннисисток. Ранее не смогла пройти третий круг и Элина Свитолина, первая ракетка Украины. Она уступила бельгийке Элизе Мертенс, которая занимает 23-е место в рейтинге WTA.

Напомним, мы также писали о том, кто из украинцев выступает на Уимбилдоне.