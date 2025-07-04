Украинцы на Уимблдоне 2025: кто прошел дальше

В сезоне Уимблдона 2025 года Украину представляют сразу пять теннисисток в женской сетке, которые показали достойную игру на траве Лондона. Благодаря рейтингу WTA, в основную сетку попали: первая ракетка Украины Элина Свитолина, а также Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Они успешно преодолели стартовые матчи и продолжают борьбу за титул на Уимблдоне. Материал про первые итоги их выступлений подготовила редакция euro.com.ua.

Элина Свитолина: уверенное продвижение

Элина Свитолина, посеянная под номером 14, стартовала с победы над Анной Бондар, выиграв 6:3, 6:1. В 2‑м круге она встретилась с Александрой Саснович и одержала уверенную победу со счётом 6:2, 6:4, выйдя в третий круг. Это гарантирует ей одно из лучших выступлений среди украинок на турнире. Очередной соперницей станет уроженка Беларуси, выступающая на правах нейтральной спортсменки.

Марта Костюк и Ангелина Калинина: продолжают борьбу

Марта Костюк вышла в основную сетку четвертый раз подряд. На Уимблдоне-2025 она обыграла одну из соперниц и готовится ко второму раунду. Ангелина Калинина также стартовала с мэйндрю, но пока задерживается меньше — на данный момент нет сведений о её преодолении первого круга. Обе спортсменки обладают стабильной подачей и опытом травяных матчей.

Юлия Стародубцева: успех впервые без квалификации

Юлия Стародубцева попала в основную сетку впервые напрямую. В первом круге она успешно обыграла соперницу из первой сотни WTA. Теперь её ждёт сложная проверка — встреча с Людмилой Самсоновой (№19), где у Стародубцевой есть шанс продолжить своё восхождение.

Даяна Ястремская: сенсация против Гауфф

Главной сенсацией стал старт Даяны Ястремской. Украинка (WTA 42) в первом круге обыграла вторую ракетку мира Коко Гауфф со счётом 7:6(3), 6:1. Это её первая победа над Гауфф после трёх поражений ранее. Поддерживая высокий уровень, Ястремская шагнула в третий круг и встретится с Анастасией Захаровой, ранее обыгравшей Викторию Азаренко.

Итоги и ожидания

На данный момент три украинских теннисистки — Свитолина, Ястремская и Стародубцева — прошли в третий круг, а Костюк готовится ко второму раунду. Калинина выступает ровно, но без громких побед. Кроме одиночек, пять украинок участвуют и в парном разряде , включая Ястремскую, Стародубцеву, Костюк и Киченок.

В целом украинские спортсменки демонстрируют уверенные результаты: одна крупная сенсация (Ястремская), стабильная игра от Свитолиной и яркий прорыв Стародубцевой. Их успехи придают команде уверенности и дают надежду на дальнейшее продвижение по турнирной сетке.

В следующих раундах украинкам предстоит сражаться с нейтральными соперницами, что делает турнир ещё более интересным. Болельщики ожидают новых захватывающих матчей и побед на пути к титулу.

Впечатляющие результаты

Украинские теннисистки на Уимблдон-2025 демонстрируют впечатляющие результаты. Их успешный старт и продолжение борьбы вселяют надежду на достойные выступления в дальнейшем. Надеемся, чтобы мечты украинского тенниса воплотились на травяных кортах Лондона.

Напомним, мы также писали о том, как Ястремская вырвала победу у россиянки.