ФОТО. Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату и место боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик и Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри опубликовал сообщение на своей странице в Instagram, где обратился к украинцу Александру Усику, вызвав на трилогию.

«18 апреля 2026 года, стадион «Уэмбли», трилогия», – написал Фьюри, добавив фото с Усиком. Александр пока никак не реагировал на дерзкий призыв британского боксера.

В настоящее время Александр активно готовится к бою против Даниэля Дюбуа. Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, в последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua