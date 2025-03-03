Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Джарретт Херд

В ночь на 2 марта на арене «Barclays Center» в Нью-Йорке состоялся рейтинговый бой в среднем весе (до 72,6 кг) – на ринге встретились бывший чемпион мира Джарретт Херд (25–4–1, 17 КО, США) и Джохан Гонсалес (36–4, 34 КО) из Венесуэлы.

Поединок прошел всю дистанцию (10 раундов) и завершился победой Гонсалеса раздельным решением судей – 98–92, 96–94 и 94–96. После этого противостояния Херд объявил о завершении карьеры:

«Я человек слова. Это будет последний раз, когда вы меня увидите на ринге. У меня была замечательная карьера», – лаконично сказал Херд.

Американский боксер ранее владел титулами IBF (2017-19), WBA (2018-19) и IBO (2018-19) в среднем весе. В последних пяти поединках потерпел три поражения, один раз победил, еще один бой завершился вничью.

Главным событием шоу бокса в Нью-Йорке стало титульное противостояние в легком весе (до 61,2 кг). Обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис не сумел одолеть соотечественника Ламонта Роуча.

sport.ua