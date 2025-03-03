Хэмилтон учит итальянский, чтобы лучше понимать команду

За годы выступлений в Mercedes Льюис Хэмилтон со своим гоночным инженером Питером Боннингтоном выработал набор ключевых фраз, самой известной из которых является hammer-time. Эти слова Боннингтон произносил в критические моменты гонки, когда Льюису необходимо было выжать максимум из машины.

В Ferrari Хэмилтон работает с Риккардо Адами, и семикратный чемпион мира уже сообщил, что в Скудерии выражение hammer-time использовать не будет.

Льюис Хэмилтон: «Я ещё не обсуждал этот вопрос с моим инженером, но я не знаю, как эта фраза будет звучать с итальянским акцентом. Скорее всего, мы найдём новое итальянское слово».

Льюис пояснил, что уже год учит итальянский, но ему периодически приходится обращаться к своим записям, чтобы понять, о какой части машины говорят инженеры: «Название некоторых элементов отличаются. Стабилизатор поперечной устойчивости так и называется стабилизатором поперечной устойчивости, но некоторые другие детали подвески обозначаются другими словами.

Все термины у меня выписаны на компьютере, и я учу их каждый день, чтобы понимать, когда в команде говорят о разных компонентах.

Я двенадцать лет отработал в одной команде, и всё это время мы говорили об одном и том же. Я просто привык к тому, какое слово что обозначает. Но когда в Ferrari на брифинге инженеры называют какой-то термин, я думаю: «О чём сейчас речь? А, вот о чём, понятно».

Всё это часть процесса обучения, но это интересная часть, поскольку для меня всё в новинку».

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