Магнуссен: Спа должна раскрыть сильные стороны машины

В Haas с оптимизмом ждут Гран При Бельгии. В команде уверяют, что характеристики трассы в Спа подходят их машине VF-24.

Айо Комацу, руководитель команды: «Я жду возвращения в Спа на довольно сложную трассу для машин и гонщиков. Для этой трассы требуется эффективная машина на длинных прямых первого и третьего сектора, но при этом она должна быть сбалансированной для плавного второго сектора. Найти правильные настройки будет непросто.

В Спа всегда получаются интересные гонки, поскольку здесь много возможностей для обгонов, а знаменитая бельгийская погода может добавить интереса. Я рассчитываю, что мы завершим финальную гонку перед летним перерывом высоким результатом!»

Нико Хюлкенберг: «Спа не похожа ни на одну другую трассу. Здесь тебя всегда ждёт интересный вызов, а тот факт, что это последняя гонка перед летним перерывом, стимулирует полностью выложиться перед коротким отпуском.

В прошлом я показывал хорошие результаты на этой трассе. Учитывая скорость машины, мы надеемся провести конкурентоспособный уик-энд.

Во время летнего перерыва я планирую провести несколько дней в Баварии вместе с семьей. Отдых в горах позволит восстановить силы, а затем я вернусь к тренировкам, чтобы быть готовым ко второй половине сезона».

Кевин Магнуссен: «Спа – одна из моих любимых трасс в мире и географически самая близкая к моему дому. Всем нравится это гоночное кольцо, особенно Eau Rouge, хотя технически это довольно простой поворот. Наша машина эффективна на длинных прямых, поэтому на этой трассе должны раскрыться наши сильные стороны.

В Спа проходят увлекательные гонки, а погода добавляет непредсказуемости. В этом сезоне наша машина была быстра на всех трассах, поэтому команда может рассчитывать на хороший результат в гонке».

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