Макс Ферстаппен: Постараемся побороться за победу

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию в Сильверстоуне и в четвёртый раз в сезоне будет стартовать с поула. После сессии гонщик Red Bull Racing подвёл итоги дня и пообещал побороться за победу в гонке.

Для его напарника Юки Цуноды борьба в квалификации закончилась во второй сессии, в которой он показал двенадцатое время.

Макс Ферстаппен (1-й): «Сложная квалификация из-за ветра. В первой, второй и третьей сессиях его направление постоянно немного менялось, а современные машины очень чувствительны к этому.

Мой финальный круг получился достаточно хорошим для поула. Сильверстоун – настоящая трасса, на которой нужно атаковать на пределе. В этих поворотах нужно постоянно выкладываться, и мне это нравится.

Мы достаточно быстры на прямых, но из-за этого было сложно в быстрых поворотах, но, сегодня всё получилось. Посмотрим, что будет завтра, и пойдёт ли дождь, но я в любом случае доволен нашей квалификацией. Результат стал отличным импульсом для команды, и я с воодушевлением жду завтрашнюю гонку.

Постараемся побороться за победу, ведь мы сюда приехали гоняться. Будет весело, и мы сделаем всё, что в наших силах».

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