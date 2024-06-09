Нико Хюлкенберг: Мы выбились из нормального ритма

Нико Хюлкенберг показал в квалификации в Монреале 19-й результат и объяснил это сразу несколькими причинами. У Кевина Магнуссена, его напарника по команде Haas, 14-е время, но датчанин уверен, что можно было бы подняться и на более высокие позиции, если бы не просчёт в выборе тактики.

Нико Хюлкенберг (19-й): «Думаю, мы поздновато выехали на трассу. Весь уик-энд я был недоволен машиной, у меня были проблемы с задним крылом, которое работало неэффективно, поэтому перед квалификацией мы решили его заменить.

Из-за этого все наши планы были несколько нарушены, мы выбились из нормального ритма, и было слишком много суеты. Кроме того, ближе к концу сессии я кому-то помешал, из-за чего в последней шикане пришлось практически остановиться, и всё это в целом сделало ситуацию ещё более сложной».

Кевин Магнуссен (14-й): «Приятно, что сегодня мне не мешали проблемы с трафиком. Думаю, мы ожидали, что во время второй сессии пойдёт дождь, поэтому сначала выехали на свежем комплекте резины, однако это означало, что если дождь всё-таки не начнётся, то мы окажемся не в лучшем положении, ведь под конец сессии у нас не останется новых шин.

К сожалению, дождь не начался, хотя в первой попытке я проехал довольно хороший круг – вряд ли можно было добиться большего.

Но я испытываю осторожный оптимизм, ведь на длинных сериях кругов мы способны на неплохой темп – впрочем, это было на сухом асфальте. Посмотрим, какая в воскресенье будет погода, но вне зависимости от обстоятельств, надо постараться побороться за очки».

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