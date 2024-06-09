Бобровский о победе над «Эдмонтоном»: «Наслаждаюсь каждой секундой»

Сергей Бобровский (справа). Фото USA Today Sports

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свою игру в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (3:0).

35-летний россиянин отразил все 32 броска и был признан первой звездой встречи.

«На трибунах была прекрасная атмосфера. Я здесь благодаря Богу, а не себе. Без него я никто. Я просто живу ради этой возможности и наслаждаюсь каждой ее секундой. Все ребята выкладывались по полной в меньшинстве, подчищали отскоки на пятачке и действовали очень продуктивно», — приводит слова Бобровского журналист Стивен Вайно.

В плей-офф НХЛ-2023/24 Бобровский провел 18 матчей, в которых отразил 91,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2.20.

Второй матч серии «Флорида» — «Эдмонтон» состоится 11 июня и начнется в 3.00 (мск).

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