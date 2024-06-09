Возвращение титула в Испанию или историческая победа для Германии: превью финала Карлос Алькарас — Александр Зверев на Ролан Гаррос

Анонс решающего матча в мужской сетке Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 4) — Карлос Алькарас (Испания, 3)

Court Philippe-Chatrier. Начало матча в 15:30 по Киеву

• Теннисисты сыграют друг с другом 10-й раз. Алькарас лидирует в этом противостоянии: 5-4. В этом сезоне Зверев победил испанца на Australian Open, а Алькарас взял реванш на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

• Это будет первый финал, в котором сыграют представители Испании и Германии.

• Карлос Алькарас — 12-й теннисист из Испании в финале Открытого чемпионата Франции и может стать 8-м, кому удалось выиграть титул на грунтовом «мэйджоре». Последний раз испанский теннисист побеждал в Париже в 2022 году (Рафаэль Надаль).

• Александр Зверев — второй теннисист из Германии, кому удалось в Париже дойти до финала. В 1996 году Михаэль Штих не смог взять ни сета в финальном поединке против Евгения Кафельникова.

• Впервые с 2016 года в финале Ролан Гаррос сыграют два теннисиста, ранее не побеждавшие на этом турнире. Восемь лет назад Новак Джокович стал новым чемпионом турнира, обыграв в решающем матче Энди Маррея.

• Два игрока, дебютирующие в финале Ролан Гаррос, сыграют друг против друга за титул впервые с 2005 года, когда Рафаэль Надаль победил в титульном поединке Мариано Пуэрту.

девятый раз выступает на Ролан Гаррос и впервые дошел до финала. Ранее немецкий теннисист трижды останавливался в Париже на стадии 1/2 финала.

• Александр Зверев второй раз в карьере сыграет в финале турнира Grand Slam. В 2020 году он проиграл Доминику Тиму в решающем поединке Открытого чемпионата США, лидируя 2-0 по сетам. Зверев может стать третьим чемпионом «мэйджора» из Германии, после Бориса Беккера (6) и Михаэля Штиха (1).

• Зверев не проигрывает уже на протяжении 12 матчей подряд. Перед стартом в Париже он выиграл грунтовый «Мастерс» в Риме. Он может стать восьмым теннисистом в истории, кому удалось победить в одном сезоне в Риме и на Ролан Гаррос.

• Александр Зверев 13-й раз сыграет на турнире Grand Slam против соперника из топ-5. На счету немца лишь одна победа в таких поединках — в четвертьфинале Australian Open в этом году он победил именно Карлоса Алькараса.

• Всего для Зверева это будет 35-й финальный матч на уровне АТР-тура, в котором он будет бороться за свой 24-й титул. На грунте немецкий теннисист проведет 12-й финал и попробует завоевать 9-й титул.

• На пути в финал Ролан Гаррос Александр Зверев провел на корте почти 19,5 часов — это самое большое время, которое проводил на корте участник финального матча в Париже с 1991 года, когда стала вестись эта статистика.

Путь к финалу: [4] Александр Зверев (Германия, №4)

R128: [PR] Рафаэль Надаль (Испания, №275) 6:3, 7:6(5), 6:3

R64: Давид Гоффен (Бельгия, №115) 7:6(4), 6:2, 6:2

R32: [26] Таллон Грикспор (Нидерланды, №25) 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6(3)

R16: [13] Хольгер Руне (Дания, №13) 4:6, 6:1, 5:7, 7:6(2), 6:2

QF: [11] Алекс де Минор (Австралия, 11) 6:4, 7:6(5), 6:4

SF: [7] Каспер Рууд (Норвегия, №7) 2:6, 6:2, 6:4, 6:2

► Общее время на корте: 19 часов 27 минут

четвертый раз играет на Открытом чемпионате Франции и впервые дошел до финала. В прошлом году испанец впервые добрался до полуфинала на этом турнире, где уступил Новаку Джоковичу.

• Для Карлоса Алькараса это будет пятый финал на турнирах Grand Slam и он будет бороться за свой третий титул. В 2022 году испанец выиграл US Open, а в прошлом сезоне стал чемпионом Уимблдона.

• 21-летний Алькарас стал самым молодым теннисистом, дошедшим до финала «мэйджора» на всех трех покрытиях и может стать самым молодым, кому удастся выиграть титул на всех трех покрытиях.

• Карлос Алькарас проведет 9-й матч против соперника топ-5 на «мэйджоре» и будет бороться за свою 5-ю победу. В этом году для испанца это будет первый такой поединок.

• Карлос Алькарас 18-й раз сыграет в финале турнира на уровне АТР-тура и будет бороться за свой 14-й титул. На грунте испанец проведет 11-й финал и попробует выиграть 8-й титул.

Путь к финалу: [3] Карлос Алькарас (Испания, №3)

R128: [LL] Джей Джей Вульф (США, №107) 6:1, 6:2, 6:1

R64: [Q] Йеспер де Йонг (Нидерланды, №176) 6:3, 6:4, 2:6, 6:2

R32: [27] Себастьян Корда (США, №28) 6:4, 7:6(5), 6:3

R16: [21] Феликс Оже-Альяссим (Канада, №21) 6:3, 6:3, 6:1

QF: [9] Стефанос Циципас (Греция, №9) 6:3, 7:6(3), 6:4

SF: [2] Янник Синнер (Италия, №2) 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

► Общее время на корте: 16 часов 23 минуты

Национальный фактор: Александр Зверев четвертый раз в этом году сыграет против теннисиста из Испании и третий раз именно против Карлоса Алькараса. Общий баланс побед/поражений у немца в таких матчах: 36/26, из них на грунте: 15/17. Карлос Алькарас также проведет четвертый матч против теннисиста из Германии в этом году. Общий баланс побед/поражений у испанца в таких матчах: 17/8 из них на грунте: 9/4.

Рейтинг по итогам Ролан Гаррос: Карлос Алькарас в случае выигрыша титула обойдет Новака Джоковича и станет второй ракеткой мира. Если же титул выиграет Александр Зверев, то оба теннисиста сохранят свои текущие позиции.

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