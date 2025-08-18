Флавио Бриаторе: Пиастри станет чемпионом мира

Оскар Пиастри в полной мере оправдывает надежды, которые связывают с ним в McLaren, и даже не исключено, что превосходит ожидания команды. В прошлом месяце он выиграл Гран При Венгрии, а всего в этом сезоне поднимался на подиум уже четыре раза, в том числе занял 2-е место на бельгийском этапе, проходившем перед летним перерывом.

Флавио Бриаторе, принимая участие в подкасте Formula for Success («Формула успеха»), заявил, что у 23-летнего австралийца есть все необходимые качества, чтобы стать чемпионом мира. Более того, консультант Alpine F1 даже сказал, когда именно это произойдёт.

«Уже сейчас Пиастри – один из лучших гонщиков. Он станет чемпионом мира, и если это ему не удастся в следующем году, то удастся в 2027-м, – полагает Бриаторе. – Примерно за три гонки до его победы в Венгрии я сказал, что он станет одним из лучших гонщиков следующего десятилетия».

Сомневаться в прогнозах Бриаторе относительно Пиастри не стоит, поскольку он, как правило, знает, что говорит. Дело ещё и в том, что у Флавио по-прежнему остаются тесные контакты с Марком Уэббером, чьим менеджером он в своё время был. А сейчас именно Марк занимается карьерой Пиастри и делает это вполне успешно.

Перед началом второй части сезона Оскар занимает 4-ю строчку личного зачёта, причём уступает Шарлю Леклеру, замыкающему первую тройку, всего 10 очков.

Источник