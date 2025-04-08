В Alpine надеются открыть счёт заработанным очкам

После трёх гонок сезона на счету Alpine нет заработанных очков. Гонщики команды Пьер Гасли и Джек Дуэн надеются, что в Бахрейне им удастся финишировать в первой десятке.

Пьер Гасли: «Если говорить о Сузуке, то уик-энд получился сложным для команды. Во время гонки машина хорошо управлялась, и с балансом был порядок, но, как и многие, я застрял позади соперников. Мы недостаточно хороши в нескольких областях, но знаем, за счёт чего можем прибавить.

Учитывая всё сказанное, квалификация становится особенно важна, ведь всего две десятых разделяют большое количество машин, поэтому необходимо уделять максимальное внимание деталям. Мы уехали из Японии понимая, что должны прибавить в оставшихся этапах строенной серии.

Я жду возвращения в Бахрейн в этот уик-энд. На этой трассе мы хорошо выглядели во время предсезонных тестов. В Бахрейне высокий износ резины, но после трёх дней тестов мы знаем, чего ожидать, хотя в феврале была уникальная холодная погода. В этот уик-энд мы ожидаем более жаркие условия, привычные для такого времени года. Надеюсь, мы улучшим наш темп, показанный на тестах, и финишируем в десятке».

Джек Дуэн: «Неделя в Японии получилась сложной, но были и позитивные моменты. Мне удалось отыграть несколько позиций во время гонки, а темп машины был выше, чем на двух первых этапах. Это хороший признак перед Бахрейном.

Хочу ещё раз сказать спасибо команде за неустанную работу по ходу всего уик-энда. Я очень благодарен всем сотрудникам за их усилия. Мы используем эти несколько дней между этапами, чтобы восполнить силы и вернуться свежими и отдохнувшими.

Я хорошо знаю трассу в Бахрейне по выступлениям в Формуле 2. Кроме того, в феврале мы провели три продуктивных дня тестов, и хотим использовать полученную тогда информацию. Цель состоит в том, чтобы хорошо подготовиться к квалификации, занять хорошую позицию и побороться за очки в воскресенье».

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