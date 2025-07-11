Монтойя считает, что уход Мекиса скажется на Racing Bulls

Хуан-Пабло Монтойя, бывший гонщик Формулы 1, принимая участие в подкасте спортивного издания AS Colombia и комментируя главную новость недели, обратил внимание на особые последствия кадровых перестановок в командах Red Bull Racing и Racing Bulls.

Сложно спорить с его рассуждениями о том, что вся эта история и переход Лорана Мекиса «на повышение» может не лучшим образом отразиться на команде из Фаэнцы, поскольку неизбежно приведёт к некоторой её дестабилизации.

«Когда такое происходит, то, с одной стороны, понятно, что в Red Bull стараются добиться стабильности, меняя руководство в Red Bull Racing, с другой, каждый раз, когда они так действуют, они наносят ущерб Racing Bulls, – считает колумбиец. – Но люди об этом никогда не думают. Все думают только о Red Bull Racing. Но каждый раз, когда вы забираете гонщика и берёте на его место кого-то другого, команда при этом тоже страдает.

Всё это факторы нестабильности, которые люди не принимают во внимание. В Red Bull захотели уволить Кристиана Хорнера – ОК, это их решение. Если они хотят, чтобы команду возглавил новый руководитель, то они не должны проводить эти изменения за счёт другой команды».

Впрочем, Toro Rosso, впоследствии переименованная в AlphaTauri, а теперь сменившая вывеску на Racing Bulls, всегда была для Red Bull своего рода кузницей кадров, и это подразумевалось изначально. Но похоже, что теперь такой подход распространяется не только на гонщиков, но и на менеджмент.

Источник