“Это был год переломных изменений”. Аманда Анисимова преодолела нелегкий путь к своему дебютному финалу на уровне Grand Slam

История американской теннисистки – о том, как она попала в теннис, первых успехах в Туре, паузе в карьере из-за ментальных проблем и возвращении на корт



Аманда Анисимова родилась в семье российских эмигрантов, Ольги и Константина, и заинтересовалась теннисом в пятилетнем возрасте, потому что этим видом спорта увлекалась ее старшая сестра Мария.

“Когда я была маленькая, она всегда играла. Я всегда за ней наблюдала и хотела играть тоже”, – вспоминает Аманда.

Понимая, что теннисные возможности в Нью-Джерси довольно ограничены, их семья переезжает во Флориду, где отец Константин берет на себя роль тренера. Когда Аманде было 11 лет, к воспитанию будущей чемпионки присоединился наставник Ник Савиано (он также сотрудничал с братьями Брайанами, Эжени Бушар и Слоан Стивенс).

Во время юниорской карьеры Аманда Анисимова достигла второго места в рейтинге. В 2016 году американка стала финалисткой юниорского Ролан Гаррос (проиграла в титульном матче Ребеке Масаровой) и победила на US Open-2017 (в финале отдала только два гейма Коко Гауфф).

“Безусловно, давление большое, и особенно оно возрастает, когда она показывает неожиданно хорошие результаты, – рассказывал тогда в интервью отец спортсменки. – Потому что тогда очень трудно держать курс, быть реалистом и не впадать в иллюзии. Я видел многих родителей, которые сразу впадали в иллюзии, и эти истории заканчивались очень плохо. Нельзя перетренироваться. Нельзя слишком давить”.

Уже в следующем сезоне Анисимова записала в свой актив первую победу над соперницей из топ-10, когда в 16-летнем возрасте обыграла Петру Квитову на турнире в Индиан-Уэллс. В том же году как “квалифаер” теннисистка дошла до своего первого финала на уровне WTА в Хиросиме, где уступила Се Шувэй.

Прорывом для Аманды стал сезон-2019. В начале года в борьбе за выход в четвертый круг на Australian Open Анисимова победила Арину Соболенко, а в апреле 17-летняя Анисимова выиграла дебютный титул в Боготе, где пять из шести ее матчей были трехсетовыми. Тогда Аманда Анисимова стала самой молодой американкой, которая стала победительницей турнира WTA с 1999 года и триумфа Серены Уильямс в Индиан-Уэллс.



На Ролан Гаррос-2019 она победила действующую чемпионку Симону Халеп на пути к полуфиналу. Аманда стала первой теннисисткой, родившейся в 21-м веке, которая дошла до четвертьфинала и полуфинала турнира Grand Slam, проиграв только будущей победительнице соревнований Эшли Барти.

Однако через несколько месяцев трагическое событие омрачило этот яркий сезон: накануне US Open и за неделю до ее 18-летия в возрасте 52 лет от инсульта умирает отец теннисистки.

“Это было худшее, что когда-либо случилось со мной, – сказала спортсменка в следующем году. – Это было очень тяжело. Но ты не можешь это изменить. Ты должен возвращаться к жизни”.

Анисимова завершила сезон-2019 на 24-й строчке в рейтинге WTA и стала самой молодой тинейджеркой из трех (также Бьянка Андрееску и Даяна Ястремская) в топ-50 итогового рейтинга.

Следующие два года результаты американки были значительно скромнее и Анисимова покинула топ-80 рейтинга. Однако уже сезон-2022 она начала с победы на соревнованиях WTA 250 в Мельбурне, а на Открытом чемпионате Австралии победила действующую чемпионку Наоми Осаку. На Уимблдоне она дошла до четвертьфинала, но в итоге сезон завершила сразу после поражения в первом круге US Open.

В течение нескольких следующих месяцев Анисимова пыталась играть, несмотря на дискомфорт, и ей понадобилось много времени, чтобы понять, что она больше не может продолжать. В конце концов она решила, что пришло время отойти от спорта. В мае 2023 года, когда на ее счету было 11 сыгранных матчей и 4 поражения подряд, теннисистка объявила, что она возьмет перерыв из-за выгорания.



“Я делала это всю свою жизнь, пробивалась через все, потому что никогда не делала перерывов. Мне казалось несправедливым продолжать давить и давить дальше, как будто я не человек. С этим образом жизни мне было трудно и я испытывала из-за этого большой стресс. И это сильно влияло на меня на корте. Особенно в конце года. Я думаю, это отнимало у меня большую часть радости, которую я испытывала, когда приходила на тренировки или на турниры. Это просто не работало для меня”.

В это время Аманда смогла сосредоточить внимание и энергию на других увлечениях, а именно на живописи, которая положительно повлияла на ее ментальное здоровье. Анисимова также вернулась к чтению. Теннисистка рассказала, что стремилась найти такие хобби, которые бы позволяли ей интересно проводить время в одиночестве, не ища компании других, но и не быть в телефоне.

“Я, очевидно, была привилегированной и могла позволить себе перерыв. Я знаю, что не многие люди могут взять перерыв в своей карьере или жизни. Поэтому, конечно, я очень благодарна, что у меня была такая возможность. Если бы я не была готова вернуться или если бы мое тело не выдержало, я знала, что мне придется найти другое занятие. Но я не думаю, что на тот момент я могла продолжать играть”.

За это время спортсменка брала ракетку в руки только для неформальных игр с друзьями. Она проучилась один семестр в университете во Флориде, занималась волонтерской деятельностью, путешествовала с друзьями и праздновала свой день рождения в месте, которое не было теннисным кортом.

Во время перерыва Анисимова работала над несколькими полотнами, которые представила на выставке в нью-йоркской галерее, а затем продала, чтобы собрать средства для благотворительных организаций, поддерживающих психическое здоровье и другие социальные инициативы.



“Я видела, что она часто выставляет у себя в Instagram сторис о различных социальных проблемах, в Америке, в других частях мира, – рассказала позже Марта Костюк, комментируя репост Анисимовой по благотворительному сбору для Украины. – То есть я так понимаю, она достаточно активна в подобных вопросах. Конечно, это очень приятно, что она поддерживает Украину. Когда началась война и у нас был первый турнир в Индиан-Уэллс, мы пересеклись с Амандой на кортах. Она подошла ко мне и начала интересоваться, как у меня дела, говорила о том, что то, что происходит в Украине, – это ужас, пожелала оставаться сильной и другие слова поддержки”.

Американка в конце концов вернулась к соревнованиям в начале 2024 года, но на тот момент она уже не входила в топ-400 рейтинга. В тренерском боксе с ней – Хендрик “Рик” Влесгауэрс, который работал с Элизе Мертенс и Яниной Викмайер. Анисимова начала постепенно возвращать свою форму и позиции в мировой классификации: на Australian Open дошла до 1/8 финала, а в Торонто впервые стала финалисткой турнира WTA 1000 (проиграла Джессике Пегуле).

“Многие люди говорили мне, что я никогда не смогу снова подняться в топ, если так долго не играю. Это было немного трудно принять, потому что я действительно хотела вернуться, достичь многого и однажды выиграть турнир серии Grand Slam”.

В феврале этого года Анисимова завоевала свой дебютный титул WTA 1000 в Дохе, где она одолела в финале Елену Остапенко. Эта победа позволила ей дебютировать в топ-20 рейтинга. Анисимова пошла по стопам Серены Уильямс, став первой американской теннисисткой, которая победила шесть соперниц из топ-40 на одном турнире со времен победы Серены на Australian Open в 2007 году.



Однако в последующие несколько месяцев американку снова преследовали усталость и проблемы со здоровьем. Поэтому в начале апреля Аманда пригласила в свою команду нового физиотерапевта Шади Солеймани. Шведка, которая училась в Канаде и США и сама играла в теннис в колледже, предыдущие два года работала с Чжэн Циньвэнь. За это короткое время Шади Солеймани уже стали называть едва ли не главным лицом в команде Анисимовой. Она внесла коррективы в работу над восстановлением, физической формой, а также питанием спортсменки.

После поражения от Арины Соболенко в 1/8 финала Ролан Гаррос Аманда Анисимова стала финалисткой турнира WTA 500 в Лондоне (проиграла Татьяне Марии) и взяла только два гейма в четвертьфинале соревновнований этой же серии в Берлине (в матче против Людмилы Самсоновой).

Год назад Аманда проиграла в финале квалификации Уимблдона Еве Лис. В этом же розыгрыше турнира 23-летняя теннисистка в частности с двумя “баранками” победила Юлию Путинцеву, а в полуфинале одолела первую ракетку мира Арину Соболенко. В решающем матче она сыграет с Игой Швёнтек.

“Честно говоря, если бы год назад вы сказали мне, что я выйду в финал Уимблдона, я бы вам не поверила. Тем более так быстро. Это был год переломных изменений. Многие мечтают выступить на этом корте. Выйти в финал – это просто невероятно, честно говоря”.



Конечно, во время своего выступления американку просят больше рассказать о решении сделать перерыв в карьере. Анисимова говорит, что ее радует, что тема ментального здоровья теперь уже не является табу в профессиональном теннисе.

“Мне кажется, что для старшего поколения и девушек, которые, вероятно, играли до нас, это просто не было темой для обсуждения. Возможно, им приходилось преодолевать гораздо больше препятствий. В конце концов, это не очень здоровый подход в долгосрочной перспективе, и я считаю, что очень важно быть честным с собой и своими чувствами, потому что именно это способствует счастью. Я много узнала о себе, о своих интересах вне корта и просто о том, как важно иногда остановиться, отдохнуть и пожить немного нормальной жизнью. Я научилась честно слушать себя, свою интуицию и то, что говорит мне мое тело”.

По материалам: bbc.com, inews.co.uk, theguardian.com , mabumbe.com, olympics.com, nytimes.com



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