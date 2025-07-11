«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер сделал прогноз на бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.

«Я думаю, что Усик снова остановит Дюбуа в последних раундах. Все в голове Дюбуа, он должен быть ментально готов, не думать, что его сломают как в прошлый раз. В прошлый раз он оказался на канвасе от джеба, в этот раз ему нужно преодолеть этот вызов», – сказал Паркер.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua