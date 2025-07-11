Женское Евро-2025: Испания и Италия выходят в четвертьфинал турнира

Завершился третий тур группового этапа женского чемпионата Европы по футболу для группы В. В результате в четвертьфинал выходят сборная Испании и Италии.

В напряженном матче Италия играла с Испанией. Итальянки первыми вышли вперед благодаря голу Оливьеро на 10-й минуте. Однако испанки быстро сравняли счет, отличилась Атенеа, а Патри удвоила перевгу. Победный гол за Испанию забила Гонсалес, установив окончательный счет 1:3.

Женское Евро. 3-й тур. Италия – Испания – 1:3

Голы: Оливьеро 10' – Атенеа 14', Патри 49', Гонсалес 90+1'

В параллельном матче Португалия сыграла с Бельгией. Бельгийки одержали минимальную победу со счетом 1:2, благодаря раннему голу Вулларт на 3-й минуте и Кайман, которая отличилась в дополнительное время второго тайма.

Женское Евро. 3-й тур. Португалия – Бельгия – 1:2

Гол: Энкарнасау 87' – Вулларт 3', Кайман 90+6'

По итогам группового этапа, Испания уверенно заняла первое место с максимально возможными 9 очками. Италия финишировала второй – 4 очка. А Бельгия с 3 очками и Португалия с 1 очком покидают турнир.

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