Карлос Алькарас: “Не думаю, что что у меня будет какое-то психологическое преимущество над Синнером после камбэка в финале Ролан Гаррос”

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас ответил на вопросы журналистов после выхода в финал Уимблдона



В полуфинальном поединке Алькарас в четырех сетах победил Тэйлора Фритца и продолжил свою победную серию на травяном “мэйджоре”, где будет бороться за титул третий год подряд.

– Карлос, третий финал подряд на Уимблдоне. Расскажите, что вы чувствуете?

– Честно говоря, я не могу быть более гордым. Я очень рад в третий раз подряд выйти в финал Уимблдона, показывая такой хороший теннис. Просто очень-очень счастлив. С нетерпением жду воскресенья.

– Какие у вас сейчас ощущения от финала Ролан Гаррос против Янника Синнера? Пересматривали ли вы его? Это один из лучших матчей, в которых вы когда-либо играли?

– Я не пересматривал матч полностью, только пару нарезок, несколько розыгрышей – не больше. Но я все ещё время от времени вспоминаю те моменты. Да, наверное… вернее, даже не «наверное» – это был лучший матч, который я играл в своей карьере.

Меня не удивляет, что он довёл меня до предела. Я ожидаю того же в воскресенье – быть на грани своих возможностей. Это будет великолепный день, отличный финал. Я в предвкушении.

Надеюсь только, что на этот раз не проведу на корте пять с половиной часов (улыбается). Хотя если придётся, что ж, придумаем что-то. Но, думаю, будет круто.

– Синнер довольно легко обыграл Джоковича. Это вас удивило? Беспокоит ли это вас?

– Да, этот матч немного меня удивил, конечно. Выиграть у Новака – это невероятно сложно. А победить его так уверенно – ещё труднее. Но уровень, на котором играет Янник, очень высокий, как всегда. Он не проседает по ходу матча, и то, что он делает на корте – просто потрясающе. Так что посмотрим. Да, сегодняшний матч немного удивил.

– Многие называют эпоху Роджера, Рафаэля и Новака «золотой эрой» тенниса. Как бы вы описали то, что сейчас происходит между вами и Янником, учитывая, что один из вас выигрывает последние шесть турниров Grand Slam?

– Думаю, то, что мы с Янником делаем сейчас, – это отлично для тенниса. Мы боремся за то, чтобы привлечь больше людей к нашему виду спорта. Мы стараемся сделать теннис ещё более популярным, как и все остальные игроки.

Для меня играть с Янником в финалах больших турниров, делить с ним такие моменты – это замечательно. И вообще, быть вместе с ним в решающих стадиях соревнований – для меня это многое значит.

Мы оба всё ещё очень молоды, и я надеюсь, что сможем продолжать в том же духе ещё лет пять-десять. И, возможно, наше соперничество однажды будут ставить в один ряд с тем, что было у тех троих.



– Последний раз вы играли с Янником на Уимблдоне пару лет назад. Как, по-вашему, трава может повлиять на ваше противостояние в воскресенье?

– Да, я помню тот матч, но он был три года назад. С тех пор мы оба стали совершенно другими игроками, и не только на траве, но и на всех покрытиях. Так что уверен, в этот раз всё будет иначе.

Я вижу, что Янник сейчас показывает потрясающий теннис на траве. Я уже говорил, что движение на траве – это самая сложная часть, и в то же время самая важная, по крайней мере для меня. А как двигается Янник на траве – просто невероятно. Он скользит, как будто играет на грунте, причём обеими ногами. Это впечатляет.

Так что нас ждёт очень интересный матч. Я не буду пересматривать нашу встречу 2022 года, потому что мы оба уже совершенно другие игроки.

– Сегодня вы довольно часто выходили к сетке после подачи. Насколько важна для вас подача с выходом к сетке в вашей игре на траве? Кажется, вы используете этот элемент всё чаще.

– Да, сегодня я очень хорошо подавал и чувствовал себя уверенно, выполняя подачу с выходом к сетке. Думаю, я выиграл много таких розыгрышей, не давая сопернику войти в игру, не давая поймать ритм.

Так что да, я часто использую этот элемент, особенно на траве, где это делать удобнее. Я чувствую себя очень комфортно, выходя к сетке после подачи.

– Как вы адаптируете свою игру на траве в такую жаркую погоду?

– Честно говоря, мы играем в тот же теннис. Конечно, жара немного влияет – играть при такой температуре совсем не то же самое, что при закрытой крыше или в ветреную или холодную погоду. Но стиль игры остаётся прежним. Я не меняю удары из-за жары. Мы просто стараемся выдержать такие условия и не позволить жаре сломать нас.

– Чувствуете ли вы психологическое преимущество перед Янником после камбэка в финале Ролан Гаррос?

– Честно говоря, совсем нет. Янник – настоящий чемпион, он умеет извлекать уроки из каждого поражения, из каждого матча. С каждой игрой, с каждым днём он становится лучше.

Я уверен, что он многому научился после финала в Париже. Он будет сильнее физически, он будет лучше готов ментально. В воскресенье он выйдет на корт и отдаст все 100%. Я не думаю, что у меня будет какое-то психологическое преимущество из-за того матча.



btu.org.ua