Ига Швёнтек – после выхода в полуфинал Уимблдона: “Я же не проигрывала раньше здесь специально, чтобы доказать, что плоха на траве”

Экс-первая ракетка мира Ига Швёнтек встретилась с журналистами после выхода в полуфинал Уимблдона



В четвертьфинальном поединке польская теннисистка обыграла Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 7:5 и впервые вышла в 1/2 финала на Уимблдоне. Полька стала второй теннисисткой из своей страны в Открытой Эре, кому удалось добраться до этой стадии соревнований на травяном “мэйджоре”, после Агнешки Радванской. Это будет девятый полуфинал для Швёнтек на турнирах Grand Slam и третий в текущем сезоне.

– Ига, поздравляем с победой. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем матче.

– Я, безусловно, довольна игрой. С самого начала почувствовала, что могу играть в свой теннис и давить на соперницу. Во втором сете игра стала более ровной. Я просто старалась сохранять геймы на своей подаче и закрыть сет. Счёт был плотным, но я рада, что сделала брейк в последнем гейме.

– Какими раньше были ваши впечатления от Уимблдона и как вы чувствуете себя сейчас, когда впервые добрались до полуфинала?

– На самом деле я и в 2023 году провела хороший турнир и играла хорошо, просто этого было недостаточно, чтобы пройти дальше.

В этом году я чувствую, что стала лучше как игрок, имела больше времени на тренировки. С каждым матчем моя уверенность росла, и теперь я могу использовать это здесь.

– Вы упомянули, что в этом году больше тренировалась на траве. Над какими компонентами игры вы работали? Чувствуете результат?

– Мы сосредоточились преимущественно на движении, на том, как правильно останавливаться перед ударом. Также на скорости рук, потому что здесь важно не останавливать движение, даже если мяч летит быстро. И, конечно, работали над подачей.

– Сколько уважения вызывает ваша соперница, которая 15 месяцев назад родила дочь, потеряла позиции в рейтинге, но сейчас – в полуфинале Уимблдона?

– Огромное уважение. Могу только представить, насколько тяжело возвращаться после беременности. Мы тренировались вместе на United Cup в начале сезона, и уже тогда казалось, что она вернулась в ритм.

Очевидно, ей нужно было время, чтобы сыграть достаточное количество матчей и грамотно составить график после такого перерыва. Но у нее есть игра, которая подходит для хорошего выступления на траве. Я никогда не сомневалась, что она сможет вернуться после рождения ребенка.

– В матче были моменты, когда казалось, что соперница возвращается в игру. Вы все же оставались спокойной. Насколько это важно и вы сознательно над этим работаете?

– Когда соперница выигрывает два гейма подряд и делает обратный брейк, нужно что-то менять – нельзя позволить ей продолжать эту серию. Я знаю, что должна делать, и сосредотачиваюсь на этом. Да, неприятно иметь брейк и потерять его, но она тоже знает, как играть. Я не воспринимаю это как должное и не ожидаю лёгкой победы. В любой момент, когда меняется ход игры, нужно снова собраться и сделать что-то лучше. Вот и все.



– Помню, несколько лет назад вы не чувствовала себя комфортно на траве. Когда вас спрашивали о победе в юниорах на Уимблдоне, вы говорили, что это не считается, потому что условия были другие. Теперь, когда вы в полуфинале, возможно, вы всё-таки хорошо играли на траве всё это время, просто не признавали этого?

– Я же не проигрывала специально, чтобы доказать, что плоха на траве (улыбается). Но серьезно, все эти годы на траве были полезны. С юниорской игрой я бы не выиграла турнир среди профессионалов, так что мне нужно было время, чтобы научиться и стать лучше.

Я всегда говорила, что в том году, когда выиграла юниорский Уимблдон, было очень жарко, и трава уже почти не выглядела как трава – скорее как грунт. Тогда было легче. А вот в следующем году я играла первый круг против Голубич – трава была другой, это был совсем другой турнир.

Выиграть юниорский “мэйджор” – здорово, но нужно продолжать работать.

– Вам комфортнее играть на второй неделе, когда трава уже больше изношена?

– Не знаю, потому что я еще не так часто доходила до второй недели (улыбается).

– Вы первая польская теннисистка в Открытую эру, которая добралась до полуфинала в одиночном разряде на всех четырех турнирах Grand Slam. Что это для вас значит?

– Многое значит (улыбается). Хотя, не знаю… Я бы просто повторила свой ответ со вчера или позавчера. Я просто счастлива. И буду стараться достичь еще большего.

– Вы упоминали, что год, когда вы выиграли юниорский турнир, был жарким. В этом году Уимблдон тоже довольно сухой и теплый. Это помогло вам чувствовать себя увереннее на корте?

– Было жарко первые два дня, а потом пошел дождь. Не скажу, что погода была стабильной. Но когда играешь хорошо – в конце концов, это не имеет значения. А вот когда играешь плохо, тогда начинаешь думать об этом и искать объяснения, почему что-то не так.

Не знаю. Просто хорошо адаптировалась к условиям, которые были в этом году. Так же было и в Бад-Гомбурге – то жарко, то 20 градусов и немного влажно. Нет смысла об этом думать.

– Из-за предыдущего опыта – и хорошего, и не очень – есть ли сейчас ощущение «незавершенного дела» на Уимблдоне? Это ваша мотивация?

– Хмм… Я об этом не думала. Тогда у меня получится «незавершенное дело» на каждом турнире каждый год. Конечно, я рада, что сейчас могу использовать все то, над чем работала. Это и было моей целью в этом году – потому что я видела, как играю на тренировках, но не была уверена, смогу ли перенести это в матч. И, похоже, уже смогла. Теперь постараюсь продолжать.

Но что до «незавершенных дел» – это не про меня. Я не из тех, кто говорит: «В этом году я должна выиграть». Я работаю с тем, что имею здесь и сейчас. Больше ничего не думаю.



btu.org.ua