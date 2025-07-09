КЧМ. ПСЖ – Реал 4:0. Спасибо, что не пять

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Клубный чемпионат мира, 1/2 финала

Нью-Джерси, Метлайф Стэдиум

ПСЖ – Реал 4:0

Голы: Фабиан 6, 24, Дембеле 9, Рамуш 88

ПСЖ вынес очередного европейского топа на пути к финалу КЧМ. Соседи "Реала" из "Атлетико" получили 4 от команды Энрике, как и престарелые друзья Месси. Сегодня столько же досталось другой экс-звезде Парижа Килиану Мбаппе и его "Реалу". Если бы не жара в Нью-Джерси, Мадрид мог бы сегодня получить столько же, сколько "Интер".

В оправдание Хаби Алонсо можно сказать о дебютной катастрофе с привозом от каждого ЦЗ. О кадровых проблемах (бан Хейсена, травма Алабы и неготовность Милитао). Но единственное реальное – это стадия эволюции, и пока сырой Мадрид. Который как и абсолютно все европейские топы этого сезона не смогли найти контраргументов против такого ПСЖ.

Некоторые кадровые проблемы даже пошли Мадриду на пользу. Отсутствие Трента вынудило поставить Вальверде справа. И уругваец был единственным, кто относительно справлялся в защите. И его прямой оппонент Хвича – единственный, кто не разрывал защиту Мадриду.

Анонсированный Алонсо прессинг (даже эпизодический) на данном этапе эволюции – это еще хуже, чем то, что было при Анчелотти. Лишь послужил спонсором быстрых атак ПСЖ, который за счет ложной девятки и подключений фулбеков просто разбирал оборону на атомы. И ничем не помешал 75+% владения ПСЖ в стартовые 45.

Другое дело – игра парижан без мяча. Показательно-образцовая. Два первых гола пришли за счет постоянного давления на ЦЗ соперников. Контрпрессинг просто феноменальный – Мбаппе и компания выбегали в редкие контратаки только за счет подарков или длинных сольных проходов. Превентивная оборона тоже роскошь: Нуну каким-то образом оказывался в первой тройке именно тогда, когда Винисиус или Мбаппе оказывался на оперативно пространстве.

Мендеш при этом часто ходил вперед, а его страховал внизу Фабиан. И именно Нуну должен был открывать счет с прострела Хакими. Парадоксально, что и Руис с регулярной подстраховкой Нуну умудрился положить дубль до перерыва. Все эти маневры парижан так и остались неразгаданной загадкой для команды Алонсо.

Кстати, у ПСЖ сегодня Бералдо играл в центре обороны. Кто-то заметил? Когда все работает на таком уровне, кадровые проблемы остаются вторичными. Ноль пропущенных в плей-офф. 4:0. "Реалу" небольшая порция уважения, что не бросили играть после перерыва. Это позволило как минимум избежать участи "Интера". На очереди "Челси".

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш (Ли Кан Ин, 79) – Невеш, Витинья, Фабиан (Заир-Эмери, 66) – Дуэ (Меюлю, 66), Дембеле (Рамуш, 59), Кварацхелия (Барколя, 59)

Реал: Куртуа – Вальверде, Асенсио (Милитао, 64), Рюдигер, Ф. Гарсия – Гюлер, (Васкес, 84), Тчуамени, Беллингем (Модрич, 64) – Винисиус (Диас, 65), Мбаппе, Г. Гарсия (Карвахаль, 71)

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