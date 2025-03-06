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Футбол

Бетис – Витория Гимарайнш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Бетис - Витория Гимарайнш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    • Одна из лучших команд этапа лиги в Лиге конференций "Витория" отправляется в гости к "Бетису", который добрался до этой стадии благодаря победе над "Гентом" с общим счетом 3:1 на этапе стыковых матчей в стыковых играх.

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    • Бетис - Витория Гимарайнш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

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    Лига конференций. 1/8 финала. Первый матч
    6 марта. 19:45. Севилья. "Бенито Вильямарин"
    "Бетис" — "Витория Гимарайнш"
    Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)
    Трансляция: MEGOGO Футбол 8

    Трансляция матча

    Бетис - Витория Гимарайнш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    Бетис - Витория Гимарайнш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    Бетис - Витория Гимарайнш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    В эфире

    Бетис - Витория Гимарайнш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

    Трансляція матчу “Бетіс” – “Віторія Гімарайнш” Смотреть трансляцию

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