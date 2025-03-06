Бетис – Витория Гимарайнш. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Одна из лучших команд этапа лиги в Лиге конференций "Витория" отправляется в гости к "Бетису", который добрался до этой стадии благодаря победе над "Гентом" с общим счетом 3:1 на этапе стыковых матчей в стыковых играх.
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Лига конференций. 1/8 финала. Первый матч
6 марта. 19:45. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" — "Витория Гимарайнш"
Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8
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Трансляція матчу “Бетіс” – “Віторія Гімарайнш” Смотреть трансляцию