Ига Швёнтек – о ставках на спорт: “Это огромный бизнес, и он всегда будет существовать, так что нет смысла рассуждать, хорошо это или плохо”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек высказалась о влиянии индустрии ставок на теннис



– Азартные игры стали очень большой частью этого вида спорта, и на сайтах букмекерских контор крутятся огромные деньги. На ваш взгляд: полезны ли азартные игры для спорта, вредны ли они для спорта или всего понемногу?

– Не думаю, что я готова ответить на этот вопрос. Честно говоря, я никогда всерьез не размышляла об этом, потому что ставки в спорте – это данность. Это огромный бизнес, и он всегда будет существовать, так что нет особого смысла рассуждать, хорошо это или плохо.

Единственное, что мы, игроки, ощущаем на себе – это поток негатива. Люди злятся, когда проигрывают деньги из-за наших матчей, и выплескивают эту агрессию в комментариях. Это, конечно, совсем не позитивное явление.

В то же время, хейт в интернете был и будет. Есть способы его ограничить – например, алгоритмы или приложения, которые частично фильтруют негативные комментарии. Но в конечном счете, любой может написать в сети все, что захочет, с этим трудно что-то сделать и это та часть, которая задевает нас.

Что касается самого беттингового бизнеса, я не настолько глубоко в этом разбираюсь, чтобы делать выводы”, – сказала польская теннисистка.

Ига Швёнтек – о том, что не выиграла ни одного титула после Ролан Гаррос: “Я себя не осуждаю из-за этого, и никто не должен этого делать”

btu.org.ua