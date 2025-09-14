Хургада (М15). Якубенко стал чемпионом парного турнира и завоевал свой дебютный профессиональный титул

Украинский теннисист Владимир Якубенко стал чемпионом на соревнованиях ITF M15 в Египте в парном разряде



В финале турнира, проходившего на открытых хардовых кортах, Владимир Якубенко и его напарник Петер Макк из Венгрии, обыграли первую сеяную пару Карим Ибрахим/Савелий Иванов (Египет/-, 1) – 6:4, 4:6, 10-6. Поединок продолжался 1,5 часа, за которые Якубенко и Макк проиграли два гейма на своей подаче и сделали три брейка.

Путь к титулу:

R1: Давид Эйшензехер/Михаэль Глоклер (Германия/Австрия, 4) 6:3, 6:3

QF: Ватсал Маникантан/Дебасис Саху (Индия, ALT) 6:3, 6:2

SF: Аттила Доминик Борош/Бенце Борош (Венгрия, 2) 6:3, 1:6, 10-6

FR: Карим Ибрахим/Савелий Иванов (Египет/-, 1) 6:4, 4:6, 10-6

20-летний Владимир Якубенко второй раз в карьере дошел до финала на турнире ITF (впервые с 2023 года) в парном разряде и завоевал свой первый титул. За свою победу в Хургаде украинец заработал 465 долларов США призовых и 15 очков в парный рейтинг АТР.

Отметим, что с 2023 года Владимир Якубенко получает высшее образование в Южно-Калифорнийском университете США.



btu.org.ua