Анчелотти: после сборной Бразилии я готов тренировать только одну команду

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал единственный клуб, который готов возглавить после завершения работы с пятикратными чемпионами мира.

"После сборной Бразилии единственная команда, которую я соглашусь тренировать, — это мадридский Реал", — приводит слова Анчелотти Madrid Universal со ссылкой на L'Équipe в социальной сети X.

66-летний специалист руководил "королевским клубом" с 2013 по 2015 год и вернулся в 2021-м, где работал до 2025-го. Под его руководством "сливочные" трижды становились победителями Лиги чемпионов, дважды брали титул чемпиона Испании, трижды выигрывали Суперкубок УЕФА, а также по два раза — Кубок и Суперкубок Испании.

www.ua-football.com